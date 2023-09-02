قياسيات بدنية للرباعي زيزو ونداي وسامسون وفتوح فى الزمالك

خضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا لقياسات بدنية وطبية صباح اليوم السبت.

وخضع الرباعي لقياسات بدنية وطبية في إحدى المراكز الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.



ولم يخضع الرباعي للقياسات البدنية الأولى التي خضع لها الفريق، ومن المقرر أن يعودوا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غدا الأحد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.