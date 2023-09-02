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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

محمد الفايد
محمد الفايد

فجعت مصر بوفاة أحد أكبر رجال الأعمال في تاريخها، الملياردير محمد الفايد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 94 عامًا. قد توفي الفايد بعد حياة مليئة بالإنجازات والتحديات، حيث بدأ مساره كعامل تحميل في ميناء الإسكندرية ليصعد بسرعة إلى قمة عالم الأعمال ويصبح مالكًا لمجموعة من المتاجر والفنادق والأندية والقصور الفارهة في مختلف أنحاء العالم.

 

ووفقًا لتصنيف مجلة "فوربس" المتخصصة في إحصائيات الأثرياء، فإن محمد الفايد قد ترك ثروة تقدر بحوالي 2 مليار دولار. واحتل المركز الـ12 في قائمة أغنياء العرب والمركز 1516 عالميًا. السؤال الآن يدور حول من سيكون الورثة الذين سيرثون هذا الإرث الضخم؟

 

الأسرة الكبيرة

أنجب الفايد خمسة أبناء من زوجتين، حيث أنجب أربعة أبناء من زوجته الفلبينية وهم: ياسمين وكريم وكاميلا وعمر. أما الابن الأكبر عماد، فهو من زوجته السعودية الكاتبة الصحفية سميرة خاشقجي، ابنة الدكتور محمد خاشقجي، الذي كان طبيب الملك عبدالعزيز ومؤسس المملكة العربية السعودية.

 

ياسمين: رائدة في عالم الموضة

ابنته الكبرى من زوجته الفلبينية، ياسمين، تبلغ من العمر 43 عامًا. تدير ياسمين دارًا لعرض الأزياء الخاصة بها ولها ماركة ملابس مشهورة. تهتم بشكل كبير بعالم الموضة والأزياء وتظهر بمظهر يشبه عارضات الأزياء. هي متزوجة ولديها طفل.
 

ياسمين الفايد

 

كريم: شغفه بالتصوير

ابنه الثاني من زوجته الفلبينية، كريم الفايد، يبلغ من العمر 42 عامًا. متزوج ولديه طفلان، وشغفه الكبير هو التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى إدارة أملاك أسرته وشركاته الخاصة.

كريم الفايد و محمد الفايد


 

عمر: رجل الأعمال

عمر الفايد، البالغ من العمر 35 عامًا، يدير بعض الشركات الخاصة به، وهو نشيط في عالم الأعمال.

محمد الفايد وعمر الفايد

كاميلا: ملتزمة بالأعمال الخيرية

أما ابنته كاميلا، فتبلغ من العمر 38 عامًا، وهي متزوجة ولديها طفلان. تعمل في مجال الأزياء وتلتزم بأعمال خيرية.

 

محمد الفايد وكاميلا الفايد

 

 

الفايد الفنادق الاسكندرية أغنياء العرب السعودية

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