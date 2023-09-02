ضربة لدول الغرب.. سر غياب روسيا والصين عن قمة العشرين

تستعد الهند لنشر نحو 130 ألفاً من أفراد الأمن في موقع استضافة قمة العشرين في نيودلهي، بما في ذلك شرطة دلهي التي يبلغ قوامها 80 ألف فرد، ومن المقرر أن تنطلق القمة فى التاسع من سبتمبر الجارى وتستمر لمدة يومين.

قمة العشرين 2023 بالهند

وتضم قائمة حضور القمة أبرز شخصيات تستضيفها الهند في تاريخها، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن المتوقع حضور زعماء اليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا، بينما سيمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بلاده بدلاً من الرئيس فلاديمير بوتين، كما ستشهد القمة حضور الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورؤساء البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، لكن من غير المرجح حضور الرئيس الصيني شي جين بينج ، وفقاً لما أشارت إليه مصادر في نيودلهي وبكين.

وفي هذا الصدد، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك بثتها في وقت متأخر أمس الجمعة، إن القمة المُرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة، على الرغم من غياب روسيا والصين، حسبما أفادت "رويترز".

وأضاف شولتس إن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و"التزام كبير" يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وأن البلدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة.

عدم حضور روسيا والصين

وخلال الخميس الماضي، أفاد نبأ عاجل نقلته وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الصيني قد يغيب عن قمة العشرين المقرر لها الشهر المقبل في الهند.

وكانت قد قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو من سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية والشؤون الأمريكية، إن قمة العشرين ستعقد هذا العام في الهند، وقد أعلن كلا من رؤساء روسيا والصين أنهم لا يشاركان، معتقدا أنه سيكون لعدم مشاركتهم لها تأثير سلبي ويحمل تداعيات قوية، ورغم تأكيدات المستشار الألماني وعدد من أعضاء مجموعة العشرين بأن عدم مشاركة روسيا والصين في القمة المقبلة، لن تؤثر بشكل كبير.

وأضاف سيد ـ خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سيكون لغياب روسيا قد يكون مبررا في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم لقاء الرئيس بوتين مع رؤساء الدول الغربية والأوروبية، والعقوبات التي فرضتها على روساي بسبب الحرب في اوكرانيا، ستكون كل هذه مبررات لعدم حضور الرئيس الروسي قمة العشرين.

يرفضان تجمعات الدول الغربية

وأشار سيد، إلى أن هناك الآن حرص من الصين وروسيا على تفعيل التجمعات الاقتصادية الخاصة بهما، خاصة تجمع البريكس بعد قمته الأخيرة في جنوب افريقيا، ووجود 6 أعضاء جدد، والتعويل أيضا على منظومة شنغهاي التي تجمع بين البلدين، وبالتالي الصين وروسيا يحرصان على تفعيل التجمعات الاقتصادية والسياسية التى يتضم البلدين، بينما يرفضان التجمعات التي تضم دول غربية أخرى.

وتابع: "الصين روسيا تسعيان إلى إقامة نظام دولي سياسي متعدد الأقطاب، واقتصادي دولي أكثر عدالة متعدد الأقطاب أيضا، مثل قمة البريكس وبنك التنمية التابع لها، وبالتالي غياب روسيا عن القمة سيكون له تأثير سلبي في التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين هذه الدول الكبرى".

والجدير بالذكر، أن مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء فيها.