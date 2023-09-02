شولتس: قمة العشرين ما زالت مهمة رغم غياب روسيا والصين

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، بثتها في وقت متأخر أمس الجمعة، إن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة رغم غياب روسيا والصين.

وأوضح شولتس أن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و"التزام كبير" يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأضاف شولتس أن البلدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة.

وعرض المستشار مساعدة المستعمرات السابقة على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها فيما أسماه "الشراكات العادلة".