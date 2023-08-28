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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ضغط عليه للحضور؟.. مكالمة هاتفية بين بوتين ومودي بشأن قمة العشرين

الرئيس الروسي ورئيس
الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن قمة مجموعة العشرين المقبلة المقرر عقدها في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر كانت من بين الموضوعات التي ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصالهما الهاتفي.

وأضاف الكرملين في بيان له، أن بوتين ومودي تبادلا وجهات النظر قبيل قمة مجموعة العشرين المقبلة في نيودلهي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق، إن بوتين لن يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. 

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي سيشارك في القمة عبر الفيديو كونفرانس، أوضح بيسكوف أنه سيتم تحديد شكل مشاركة بوتين لاحقا.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ 1 ديسمبر 2022، وستعقد القمة مباشرة في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر، وتمت دعوة قادة دول مجموعة العشرين ورؤساء العديد من الدول الأخرى. 

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، فإن نيودلهي تأمل في أن تحضر القمة جميع الدول.

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