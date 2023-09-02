أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة خيتافي، المقرر لها في تمام الخامسة والربع مساء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فران جارثيا، ألابا، روديجر، كارفخال

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول 3 مباريات على حساب أتلتيك بلباو وألميريا وسيلتا فيجو.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.