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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى" بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 2- 6سبتمبر، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” التي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية .
 وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  إلى أن المرحلة الأولى  تستهدف 9 إدارات    هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد  - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس" وبحضور  جمال احمد العطار محمود نصر ابراهيم من مشرفي قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة .

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القومي لتنمية الأسرة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية صحة الدقهلية وكيل المديرية

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