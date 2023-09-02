إيقاف أعمال بناء مخالفة بمناطق الخدمات بمدينة العريش

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش ، محافظة شمال سيناء ، تعليماته بمرور نوبتجية الإداره الهندسيه بمجلس المدينه للكشف عن الحالات المخالفه للمباني بمناطق الخدمات بمدينة العريش، بمشاركة ممثلي قسم المتابعه والمركز الأعلامي .، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين.

خدمات الساحل:

تبين وجود عدد 5حالات بناء مخالفة للقانون منها حالتين مباني وبالكشف تبين عدم استكمال اعمال البناء بمنطقة خدمات الساحل والآخر بحي الزهور ، وحالتين آخرين مباني وبالكشف تبين عدم وجود رخصة مباني احدهم سور بحي الزهور ، والاخري بحي السمران اعمدة دور اول علوي .

حيث تم ايقاف الاعمال والانذار بعدم استكمال البناء وسوف تتخذ الأجراءات القانونيه حيال المخالفين .



وقدم رئيس المدينه الشكر لرؤساء مناطق الخدمات المذكورين لتعاونهم مع نوبتجية الأداره الهندسيه والكشف عن المخالفين لقانون المباني.