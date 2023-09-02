مناقشة شكاوى المواطنين بسيناء من عدم صلاحية مياه محطات التحلية للشرب

التقى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء باللواء خالد مصطفي عزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والعضو المنتدب ، لحضو المهندسين المختصين بقطاع المياه واعضاء مجلس الادارة ، والهيئة الهندسية ووكيل وزارة الصحة د.طارق شوكة، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء.

تم خلال اللقاء مناقشة شكوى المواطنين المستمرة من عدم صلاحية مياه محطات التحلية للشرب.

مجلسي النواب والشيوخ:

كما تم مناقشة المطالب التي تقدم بها نواب مجلسي النواب والشيوخ والخاصة بالمواطنين شمال سيناء .

وقال النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب أنه تقديم عدة طلبات خلال اللقاء..حيث تم طلب عودة مياه النيل (خط) ال ١٠٠٠ إلى مدينة العريش لتوفير مياه صالحه للشرب حفاظا على صحة المواطنين.، كما تم طلب الإعفاء من متأخرات المياه السابقة خلال الفترة التي توقفت خلالها الأنشطة والأعمال الخاصة بالمواطنين بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، كما تم طلب تخفيض رسوم العداد من ٢٨٥٠ جنيه إلى ١٤٠٠ جني أسوه بالمحافظات الأخرى .

وتم التأكيد على عمل التحليل الدورى لعينات امياه الواصلة للمواطنين من المنبع والمصب للتأكيد على صلاحيتها للاستخدام الآدمي .

