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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسلم طائرة تدريب قتالية متقدمة إلى إيران.. تفاصيل

طائرة التدريب الروسية
طائرة التدريب الروسية في إيران

أفادت تقارير إيرانية، بأن طائرة تدريب قتالية روسية الصنع من طراز YAK-130 وصلت إلى البلاد وانضمت إلى القوات الجوية.

وحسب ما ذكرته وكالة “إسنا” الإيرانية، فإن طائرة التدريب القتالي المتقدمة قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية للطيارين لتعلم الطيران بمقاتلات الجيل الرابع.

من جانبها، قالت وكالة “مهر” الإيرانية، إنه انتشرت صور في وسائل إعلام إيرانية لطائرة ياك-130 التدريبية، والتي تظهر أن هذه الطائرة قد تم تسليمها إلى القوات الجوية.

طائرة ياك 130 هي طائرة تدريبية قتالية متقدمة صممت وأنتجت من قبل شركة ياكولوف الروسية وهي قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري القوات الجوية لتعليم الطيران بمقاتلات الجيل الرابع.

وتم تصميم هذه الطائرة لتكون بديلاً لطائرة التدريب L-39 التي طلبها الجيش الروسي، وتوفر قدرات الطيران مع طائرات الجيل 4+ مثل سوخوي 35 والجيل 5 مثل سوخوي 57.

وفي أبريل، أعلنت إيران أنها أنهت صفقة شراء طائرات مقاتلة من طراز Su-35 من روسيا. 

وهناك علاقة وثيقة بين إيران وروسيا، خاصة في مجال المعدات العسكرية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “جارديان” البريطانية.

وكانت الطائرات بدون طيار الإيرانية عنصرًا رئيسيًا في حرب روسيا المستمرة على أوكرانيا، إلا أن طهران أنكرت في بادئ الأمر تزويد موسكو بها، ثم أوضحت أنها باعت طائرات بدون طيار قبل بدء الحرب فقط. 

ومع ذلك، فإن حجم الطائرات بدون طيار المستخدمة في الصراع يظهر إمدادًا ثابتًا من قبل إيران بالأسلحة الحاملة للقنابل في الحرب.

وفي يونيو الماضي، قال البيت الأبيض إن إيران تزود روسيا بمواد لبناء مصنع لتصنيع الطائرات بدون طيار شرق موسكو، بينما يسعى الكرملين إلى تأمين إمدادات ثابتة من الأسلحة.

ايران طائرة تدريب قتالية YAK-130 التدريب القتالى الجيش الروسى القوات الجوية

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