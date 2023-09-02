الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لأول مرة إرسال ذخائر مثيرة للجدل خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز وأكدها مسؤولان أمريكيان بشكل منفصل.

الذخائر الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا يمكن أن تساعد في تدمير الدبابات الروسية، هي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.

ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية التي من المتوقع، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال أحد المسؤولين، إن حزمة المساعدات القادمة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار حسب ما تتضمنه.

وقال المسؤولون، إن قيمة الحزمة ومحتوياتها ما زالت قيد الإعداد. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وعلى الرغم من أن بريطانيا أرسلت ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذه ستكون أول شحنة أمريكية من الذخيرة ومن المرجح أن تثير الجدل. ويأتي ذلك بعد قرار سابق لإدارة بايدن بتوفير ذخائر عنقودية لأوكرانيا، على الرغم من المخاوف بشأن المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة على المدنيين.

لقد كان استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب محل نقاش حاد، حيث يقول معارضون مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم إن هناك مخاطر صحية خطيرة ناجمة عن تناول أو استنشاق غبار اليورانيوم المنضب، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية.

ويتم استخدام اليورانيوم المنضب، وهو منتج ثانوي لتخصيب اليورانيوم، في الذخيرة لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق طبقات الدروع بسهولة والاشتعال الذاتي في سحابة حارقة من الغبار والمعادن.

في حين أن اليورانيوم المنضب مشع، إلا أنه أقل بكثير من اليورانيوم الطبيعي، على الرغم من أن جزيئاته يمكن أن تبقى لفترة طويلة.

واستخدمت الولايات المتحدة ذخائر اليورانيوم المنضب بكميات هائلة في حربي الخليج عامي 1990 و2003 وفي قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا السابقة عام 1999.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الدراسات التي أجريت في يوغوسلافيا السابقة والكويت والعراق ولبنان 'أشارت إلى أن وجود بقايا اليورانيوم المنضب المنتشرة في البيئة لا يشكل خطراً إشعاعياً على سكان المناطق المتضررة'. '

ومع ذلك فإن المواد المشعة يمكن أن تزيد من تحديات التنظيف الهائلة التي واجهتها أوكرانيا بعد الحرب. وتتناثر في أجزاء من البلاد بالفعل ذخائر غير منفجرة من القنابل العنقودية وغيرها من الذخائر ومئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في منتصف يونيو/حزيران أن الولايات المتحدة تدرس إرسال طلقات من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

وشملت حزم المساعدات الأخيرة للأسلحة لأوكرانيا المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي والمركبات الأرضية مع استمرار الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا. ولم تتمكن رويترز من تحديد محتويات الحزمة الأخرى إلى جانب طلقات اليورانيوم المنضب.

ويأتي ترخيص تمويل حزمة المساعدات من خلال هيئة السحب الرئاسية، التي تسمح للرئيس بنقل المقالات والخدمات من الأسهم الأمريكية دون موافقة الكونجرس أثناء حالة الطوارئ. ستأتي المواد من المخزون الزائد في الولايات المتحدة.

وبلغت المساعدة الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022 أكثر من 43 مليار دولار.