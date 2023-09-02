عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا

صدى البلد

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لأول مرة إرسال ذخائر مثيرة للجدل خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز وأكدها مسؤولان أمريكيان بشكل منفصل.

الذخائر الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا يمكن أن تساعد في تدمير الدبابات الروسية، هي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل. 

ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية التي من المتوقع، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال أحد المسؤولين، إن حزمة المساعدات القادمة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار حسب ما تتضمنه.

وقال المسؤولون، إن قيمة الحزمة ومحتوياتها ما زالت قيد الإعداد. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وعلى الرغم من أن بريطانيا أرسلت ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذه ستكون أول شحنة أمريكية من الذخيرة ومن المرجح أن تثير الجدل. ويأتي ذلك بعد قرار سابق لإدارة بايدن بتوفير ذخائر عنقودية لأوكرانيا، على الرغم من المخاوف بشأن المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة على المدنيين.

لقد كان استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب محل نقاش حاد، حيث يقول معارضون مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم إن هناك مخاطر صحية خطيرة ناجمة عن تناول أو استنشاق غبار اليورانيوم المنضب، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية.

ويتم استخدام اليورانيوم المنضب، وهو منتج ثانوي لتخصيب اليورانيوم، في الذخيرة لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق طبقات الدروع بسهولة والاشتعال الذاتي في سحابة حارقة من الغبار والمعادن.

في حين أن اليورانيوم المنضب مشع، إلا أنه أقل بكثير من اليورانيوم الطبيعي، على الرغم من أن جزيئاته يمكن أن تبقى لفترة طويلة.

واستخدمت الولايات المتحدة ذخائر اليورانيوم المنضب بكميات هائلة في حربي الخليج عامي 1990 و2003 وفي قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا السابقة عام 1999.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الدراسات التي أجريت في يوغوسلافيا السابقة والكويت والعراق ولبنان 'أشارت إلى أن وجود بقايا اليورانيوم المنضب المنتشرة في البيئة لا يشكل خطراً إشعاعياً على سكان المناطق المتضررة'. '

ومع ذلك فإن المواد المشعة يمكن أن تزيد من تحديات التنظيف الهائلة التي واجهتها أوكرانيا بعد الحرب. وتتناثر في أجزاء من البلاد بالفعل ذخائر غير منفجرة من القنابل العنقودية وغيرها من الذخائر ومئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في منتصف يونيو/حزيران أن الولايات المتحدة تدرس إرسال طلقات من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

وشملت حزم المساعدات الأخيرة للأسلحة لأوكرانيا المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي والمركبات الأرضية مع استمرار الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا. ولم تتمكن رويترز من تحديد محتويات الحزمة الأخرى إلى جانب طلقات اليورانيوم المنضب.

ويأتي ترخيص تمويل حزمة المساعدات من خلال هيئة السحب الرئاسية، التي تسمح للرئيس بنقل المقالات والخدمات من الأسهم الأمريكية دون موافقة الكونجرس أثناء حالة الطوارئ. ستأتي المواد من المخزون الزائد في الولايات المتحدة.

وبلغت المساعدة الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022 أكثر من 43 مليار دولار.

إدارة الرئيس الأمريكي الدبابات الروسية التحالف الدولي الهجوم المضاد الذخائر الامريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن المواد المشعة اليورانيوم المنضب اليورانيوم حزمة مساعدات عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض ينتقد نائبة يمينية متطرفة لتهديدها بوقف التمويل لأوكرانيا

كندا تغلق حدودها البرية أمام طالبي اللجوء.. تفاصيل

الكاثوليك الفيتناميون يسافرون إلى منغوليا لرؤية بابا الفاتيكان

إسرائيل تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب

كينيا تستضيف أول مؤتمر مناخي في أفريقيا

الجارديان: آلاف المدارس في بريطانيا تقدم وجبات مسببة السرطان للأطفال

حرائق الغابات في كندا تسدّد ضربة قاسية للاقتصاد

تدشين أول خط للسكك الحديد بين العراق وإيران

ترشيحاتنا

حركة حماس تعلق على انتشار جرائم القتل في أراضي الـ48

انطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي» بالمتحف القومي للحضارة

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 .. اعرفها قبل التسجيل

لم يعد له حاجة.. بولندا تغلق أكبر مركز لإيواء لاجئي أوكرانيا

زيلينسكي: القوات الأوكرانية «تتقدم» في هجومها المضاد على الروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

جمهور من مختلف الأعمار في حفل ويجز بختام مهرجان العلمين.. صور

أضرار القهوة على الكلى | تجنب مخاطرها

بكاش فسفوري.. بشرى تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير لها

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ