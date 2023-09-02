تعرف على أعراض رائحة متلازمة السمك وعلاجها

يعاني الاشخاص المصابين بمتلازمة السمك تعد رائحة سيئة غير مبررة تشبه رائحة السمك الفاسد، تلازمهم طوال الوقت، وهي المشكلة التي قد تتسبب للكثيرين منهم الحرج ،من جهة يتأثر بعض الأشخاص المصابين بهذهِ المتلازمة بالاكتئاب، أو الرغبة في الانعزال التام عن الآخرين أو البيئة المحيطة بسبب هذهِ الرائحة السيئة ،ووفقا لموقعiuemag نرصد أعراض رائحة متلازمة السمك وعلاجها.



ما هي متلازمة رائحة السمك؟

متلازمة رائحة السمك هي اضطراب نادر يؤدي إلى عجز الجسم عن استقلاب مركب ثلاثي ميثيل الأمين، ومركب ثلاثي ميثيل الأمين هو مادة كيميائية ذات رائحة كريهة تشبة رائحة السمك أو البيض المتعفن أو النفايات أو حتى عن طريق العرق أو البول.

ما أعراض متلازمة رائحة السمك؟

من الممكن تشخيص متلازمة رائحة السمك عند الأطفال منذ الولادة لكن تبدأ الأعراض في الظهور قرب سن البلوغ، وتختلف حدّة الرائحة من شخص الى آخر، كما أنها قد تزداد وتنخفض وفقًا لعوامل كثيرة، منها: التغيرات الهرمونية، وفرط التعرق، وتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية.

لا يوجد الكثير من الأعراض لهذا المرض حيث تعدّ الرائحة الكريهة للجسم هي عرضه الأبرز نتيجة تراكم مركب ثلاثي ميثيل أمين، فيخرج عن طريق:

العرق.

هواء الزفير ولعاب الفم؛ مما يؤدي إلى وجود رائحة السمك في الفم باستمرار.

البول



كيفية العلاج والتخفيف من حدة الأعراض:

حتى الآن لا يوجد علاج لمتلازمة رائحة السمك، لكن هناك بعض الوسائل التي تساهم في التخفيف من حدة الرائحة، مثل:



تجنب تناول الأطعمة الغنية بمادة الكولين، مثل: البيض، والأسماك، والكبد، وبعض أنواع البقوليات، والمنتجات المصنوعة من فول الصويا، واللبن البقري.

الابتعاد عن الضغط العصبي قدر الإمكان.

تجنب وسائل منع الحمل الهرمونية.

الحد من الرياضات العنيفة التي تؤدي إلى كثرة التعرق.

استعمال مزيل لرائحة العرق.

يفضل استعمال الصابون، والمنظفات التجميلية الحمضية قليلًا.

غسل الملابس باستمرار.

تناول المكملات الغذائية التي تساعد على تقليل كمية مركب ثلاثي ميثيل أمين وطرحهِ بشكل حر في البول.

في بعض الأحيان قد يصف الطبيب للمريض بعض أنواع المضادات الحيوية التي من شأنها أن تقلل عدد البكتيريا الموجودة في الأمعاء الدقيقة التي تعمل على تحويل مادة الكولين إلى ثلاثي ميثيل أمين،

ولكن يجب الالتزام بالجرعة التي وصفها الطبيب حتى لا تطور البكتيريا مقاومة لهذا النوع من المضادات الحيوية.



تناول بعض المكملات الغذائية والفيتامينات، مثل: فيتامين B12.



عدم شرب الحليب الذي يكون مصدره الأبقار التي تتغذى على القمح أو الحنطة، وذلك لاحتوائهِ على مركب ثلاثي ميثيل أمين بشكل كبير.



أخذ المضادات الحيوية التي تعمل على تقليل كمية الجراثيم المعوية، لكن يجب أخذها بجرعات منخفضة.