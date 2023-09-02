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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نمضي قدما.. زيلينسكي يعلن تقدم أوكرانيا وبدء استعادة أراضيها من روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تتحرك لتحرير أراضيها من القوات الروسية، فيما أقرت الولايات المتحدة بالتقدم الملحوظ في الهجوم المضاد خلال الأيام القليلة الماضية.

واستشهدت وزارة الدفاع الأوكرانية ببيان من قناة زيلينسكي على تليجرام أن الجيش الأوكراني أستعاد قرية روبوتاين الجنوبية هذا الأسبوع قبل أن تتحرك قواته شرقا نحو فيربوف، حيث تلتقي عدة خطوط من الدفاعات الروسية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف يمضي قدما، بعد أن حققت بعض المكاسب الصغيرة في حملتها لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وقال زيلينسكي على موقع "أكس" المعروف سابقًا باسم تويتر أن القوات الأوكرانية تتقدم للأمام وعلى الرغم من كل شيء وبغض النظر عما يقوله أي شخص.
وفي هذا السياق، فأنه من غير الواضح بالضبط من الذي يشير إليه زيلينسكي، لكن الهجوم المضاد، الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام، لم يحقق تقدمًا كبيرًا بعد. 

وفي الشهر الماضي، وصف مسؤولون غربيون تحديثات "مثيرة للقلق" بشأن التقدم الذي أحرزته، لكن هذا الأسبوع، تحدثت قوات كييف عن اختراق الخط الأول للدفاعات الروسية في الجنوب.

ويعكس بيان زيلينسكي ما قاله وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لكريستيان أمانبور من شبكة سي إن إن يوم الجمعة. 

وقال كوليبا إن شركاء أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، يفهمون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وليس هناك "تباطؤ" في التقدم.

وأضاف كوليبا أن أولئك الذين ينتقدون وتيرة الهجوم المضاد يجب أن يعطوا اهتمامًا أكبر للجنود الذين يقودونه.

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