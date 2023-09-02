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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحذر من كورونا اختفى.. قلق في بريطانيا بشأن متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

حذر الخبراء من أن المملكة المتحدة ربما تكون قد تخلت عن حذرها بشأن متحور بيرولا  BA.2.86 جديد من فيروس كورونا.

 

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، يتزايد القلق بشأن متغير كورونا الجديد BA.2.86 الذي ينتشر بسرعة مما دفع الحكومة إلى تقديم برنامجها الداعم لكوفيد الخريفي لمدة أربعة أسابيع.

ووفقًا لـ"إكسبريس"، حذر خبراء مثل البروفيسور لورانس يونج من أن استراتيجية المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة جعلتها عرضة لمتغيرات جديدة وأكثر خطورة.

وقال البروفيسور يونج إن هناك "وجهة نظر عامة في غير محلها" مفادها أنه لم تعد هناك حاجة للقلق بشأن الفيروس.

 

ويأتي ظهور سلالة بيرولا التي يحتمل أن تكون خطرة مع عودة ملايين الأطفال إلى المدارس واتجاه الطقس أن يكون أكثر برودة.

 

وفي حديثه إلى صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال البروفيسور يونج: "في الوقت الحالي، لقد تخلىنا عن حذرنا وأصبحنا غافلين تمامًا عما يحدث".

 

وأضاف أن هناك "وجهة نظر عامة في غير محلها مفادها أنه لم تعد هناك حاجة للقلق بشأن كوفيد"، لافتًا إلى أن أحد أسباب القلق من متحور كورونا الحديد لم يكن فقط بسبب الفيروس نفسه، ولكن بسبب عدم القدرة على تتبعه.

 

وأوضح: "لقد أزلنا جميع الاختبارات الإلزامية بالكامل، وأزلنا استطلاع مكتب الإحصاءات الوطني، لذلك نحن في وضع مثير للاهتمام للغاية. ما يخبرنا به هذا هو أن كوفيد لم يختف"، داعيًا إلى العودة لإجراءات التقيد ضد كورونا وارتداء الكمامات والأقنعة.

المملكة المتحدة متحور بيرولا كورونا تحور كورونا إندبندنت البريطانية

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