استعادة العدالة.. أوكرانيا تعلق على منع روسيا وبيلاروس من حضور حفل نوبل

وصفت أوكرانيا قرار مؤسسة نوبل بمنع روسيا وبيلاروس من حضور حفل توزيع جوائر نوبل في ستوكهولم بأنه استعادة العدالة.

وألغت المؤسسة دعوة موجهة إلى البلدين وإيران بعد انتقادات واسعة النطاق.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو: "شكراً لكل من طالب باستعادة العدالة".

وأضاف: "نحن مقتنعون بضرورة اتخاذ قرار مماثل بشأن سفيري روسيا وبيلاروسيا في أوسلو"، في إشارة إلى الاحتفالات التي تقام في النرويج بعد الحفل في السويد.

وكانت مؤسسة نوبل في بيان اليوم السبت 'إننا ندرك ردود الفعل القوية في السويد.. لذلك نختار تكرار استثناء العام الماضي للممارسة المعتادة - أي عدم دعوة سفراء روسيا وبيلاروس وإيران لحضور حفل توزيع جائزة نوبل في ستوكهولم".

وفي العام الماضي، استبعدت المؤسسة سفراء روسيا وحليفتها بيلاروس؛ بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.