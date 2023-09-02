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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع أحمد ياسين لمدة موسم

صدى البلد

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع المدافع المميز  أحمد ياسين " مواليد  1997 " ، و الذى سبق له الانضمام لصفوف منتخب مصر لمدة موسم رياضى قادماً من نادى البنك الأهلي.

 

ووضع مسئولو النادي بند بالتعاقد يُتيح لنادى الاتحاد السكندرى ضمه بصفه نهائية عقب نهاية الموسم الرياضى 2023_2024  ، جاء ذلك عقب مطالبة طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب.


ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل العقد بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع نادى البنك الأهلى. 

إدارة نادي الاتحاد السكندري ادي الاتحاد السكندري أحمد ياسين الاتحاد السكندر الفني للفريق الاول لكرة القدم السكندري

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