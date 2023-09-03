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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمرار فتح باب التقدم للدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كليات العلوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تواصل كلية العلوم - جامعة عين شمس- تلقي طلبات لقيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم - تمهيدى الماجستير ، برنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية"  بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه وذلك فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالاعلان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث . 


وكانت الكلية قد فتحت باب القيد والتسجيل للطلاب، ابتداء من يوم السبت 26 أغسطس ويستمر حتى الخميس 17 سبتمبر، وكشفت جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام، فى الملف المرفق عبر الرابط التالي:
https://science.asu.edu.eg/storage/uploads/mediacenter/2023/4vvgxLqdZiwqquQT.pdf

 

وفي سياق آخر، أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم الكترونيا للطلاب المصريين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية ( دبلومات- ماجستير- دكتوراه)، وذلك بدء من اليوم السبت الموافق ٢ سبتمبر  وحتى السبت  ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لنظام جامعة عين شمس الالكتروني UMS من خلال الرابط التالي

 

 

https://ums.asu.edu.eg

كما يمكنكم الاطلاع علي شروط الاقسام العلمية للالتحاق ببرنامجي تمهيدي الماجستير وتأهيلي الدكتوراه، وايضا الاوراق المطلوبة للتقديم لبرامج الدراسات العليا الاكاديمية من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3OEmQvu

وتسهيلا علي المتقدمين تم إعداد ملف استرشادي يوضح خطوات تقديم الطلاب المصريين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية إلكترونيا علي نظام UMS ، ويمكنكم الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:
bit.ly/UMS-PG

علماً بأنه يتم تقديم أوراق الطلاب الوافدين ( غير المصريين)  للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية أو المهنية يكون من خلال منصة ادرس في مصر من خلال الرابط التالي
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

 

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