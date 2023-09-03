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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة

صدى البلد

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة .


ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة علي إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين المضبوطين شاركوا وآخرين هاربين في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر في حريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييفات وأجهزة كهربائية.

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