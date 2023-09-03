علشان 196 علبة سجائر| قرار عاجل بشأن صاحب محل في شبرا

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس صاحب محل بشبرا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه حيازة 196 علبة سجائر ،و84 كيس بن جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب محل بشبرا وبحوزته 196 علبة سجائر ، و84 كيس بنجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر .
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في إطار جهود أجهزة الأمن للتصدي لكافة انواع الغش التجاري.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.