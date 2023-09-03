علشان 196 علبة سجائر| قرار عاجل بشأن صاحب محل في شبرا

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس صاحب محل بشبرا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه حيازة 196 علبة سجائر ،و84 كيس بن جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب محل بشبرا وبحوزته 196 علبة سجائر ، و84 كيس بنجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر .



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ‏في إطار جهود أجهزة الأمن للتصدي لكافة انواع الغش التجاري.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.