عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علشان 196 علبة سجائر| قرار عاجل بشأن صاحب محل في شبرا

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس صاحب محل بشبرا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه حيازة 196 علبة سجائر ،و84 كيس بن جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب محل بشبرا وبحوزته 196 علبة سجائر ، و84 كيس بنجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر .

13 شاهدا على واقعة مصرع طبيب الساحل| ماذا يحدث بعد قليل؟ تفاصيل

دفنوه في عيادته| 13 شاهدا بقضية طبيب الساحل.. تفاصيل


جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ‏في إطار جهود أجهزة الأمن للتصدي لكافة انواع الغش التجاري.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

13 شاهدا على واقعة مصرع طبيب الساحل| ماذا يحدث بعد قليل؟ تفاصيل

دفنوه في عيادته| 13 شاهدا بقضية طبيب الساحل.. تفاصيل

قرار جديد لمتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

بيضرب ورق رسمي| إحالة صاحب شركة للجنايات بمدينة نصر

سرق حديد مواقع حكومية | حكم رادع لعاطل الأزبكية

بعد قليل.. بدء محاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة شاب في الوايلي

أنهى حياة نجل لاعب الزمالك قشمير| الحكم على المتهم بعد قليل

متهم بمواقعة المريضات.. طبيب روض الفرج يكشف تفاصيل جرائمه مع 60 سيدة

ترشيحاتنا

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

حكم أكل اللحوم المصنعة في المختبرات والمعامل.. دار الإفتاء تجيب

بشكل صحي وآمن.. أفضل الطرق لتقليل الوزن

سعر الدولار في البنوك اليوم 3-9-2023

بالخطوات.. هندسة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للتقديم

سعر مرسيدس GLC موديل 2023 في مصر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل المدارس.. حضرى لأطفالك خبز التوست بأسهل الطرق

خيبة أمل شديدة.. تسجيل نادر للأميرة ديانا تتحدث فيه عن تشارلز

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بجمالها

ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

فيديو

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

قرعة نارية للأهلي بدوري السوبر الأفريقي .. وصدام منتظر مع صن داونز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ