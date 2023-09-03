طلعت يوسف: رحيل زيزو عن الزمالك مرفوض.. والأهلي يحتاج لمهاجم صريح

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق إنبي، رفضه التام لفكرة رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو، عن الزمالك خلال الفترة الحالية.

وقال طلعت يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،إن الزمالك كيان كبير مهما حدث و لن يقف على أى لاعب، ولكن رحيل زيزو مرفوض.

وأوضح قائلا :" أرفض بيع زيزو لحل أزمات الزمالك المالية لأنه قرار أشبه بالمسكن، والاتحاد السكندري والزمالك باعا مروان عطية وإمام عاشور ولم تحل أزماتهم المالية".

وأكمل:" سعيد جدا بما حققه المدرب الكولومبي أوسوريو مع الزمالك، ويكفي إصراره على تطبيق بتطبيق طريقة لعبه مع الفارس الأبيض".

كما تحدث عن الأهلي، قائلا :" المارد الأحمر في حاجة ماسة إلى مهاجم، كولر نجح في تحقيق كافة البطولات ولكن الفريق يحتاج إلى مهاجم صريح خلال الإنتقالات الجارية".

وشدد طلعت يوسف: " فريق الإسماعيلي يمر بفترة صعبة للغاية ولكن إدارة الدراويش الحالية أكثر نضجا وعقلانية من الإدارة السابقة".