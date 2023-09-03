بفستان لامع.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت لقاء الخميسي، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان جرئ ومكشوف أسود في ذهبي اللون، واعتمدت مكياجاً ناعماً مع تسريحة شعر مميزة.

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

وشاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولةكل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي.