15 تخصصا.. الاعتماد والرقابة الصحية تعلن عن حاجتها لبعض الوظائف الخالية

أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية عن حاجتها لندب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لشغل بعض الوظائف التالية:

▪︎ مدير عام فرع

▪︎ أخصائى موارد بشرية

▪︎ أخصائى شئون مالية أو أخصائى حسابات

▪︎ أخصائى نظم ومعلومات

▪︎ أخصائيين جودة

▪︎ أخصائيين مكافحة عدوى

▪︎ أخصائيين سلامة وصحة مهنية

▪︎ اخصائي احصاء ومحلل بيانات

▪︎ مسئول إداري

▪︎ أخصائي تدريب

▪︎ منسق تدريب

▪︎ أخصائى شئون مالية

▪︎ مصمم جرافيك أول

▪︎ مترجم

▪︎ أخصائى إحصاء طبى

وقالت الهيئة إن التقديم يتم من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3qFmGWF

واوضحت الهيئة أن ميعاد التقدم 10 يوماً من تاريخ النشر الصادر بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٣

