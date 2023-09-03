15 تخصصا.. الاعتماد والرقابة الصحية تعلن عن حاجتها لبعض الوظائف الخالية

أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية عن حاجتها لندب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لشغل بعض الوظائف التالية:
▪︎ مدير عام فرع
▪︎ أخصائى موارد بشرية
▪︎ أخصائى شئون مالية أو أخصائى حسابات
▪︎ أخصائى نظم ومعلومات
▪︎ أخصائيين جودة
▪︎ أخصائيين مكافحة عدوى
▪︎ أخصائيين سلامة وصحة مهنية
▪︎ اخصائي احصاء ومحلل بيانات
▪︎ مسئول إداري
▪︎ أخصائي تدريب
▪︎ منسق تدريب
▪︎ أخصائى شئون مالية
▪︎ مصمم جرافيك أول
▪︎ مترجم
▪︎ أخصائى إحصاء طبى
وقالت الهيئة إن التقديم يتم من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3qFmGWF
واوضحت الهيئة أن ميعاد التقدم 10 يوماً من تاريخ النشر الصادر بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٣