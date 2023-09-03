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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفع فيلم البطة الصفرا من دور العرض بعد تذيله الإيرادات

فيلم البطة الصفرا
فيلم البطة الصفرا

رفعت دور العرض السينمائية المصرية فيلم البطة الصفرا، من السينمات بعد 3 أسابيع على عرضه، وتذيله الإيرادات. 

وبلغت إيرادات فيلم البطة الصفرا، أول أمس الجمعة ألف و889 جنيه، ووصل إجمالي إيراداته مليون و400 ألف جنيه فقط، في 3 أسابيع. 

عرض فيلم البطة الصفرا بالسعودية 

قررت الشركة المنتجة لفيلم البطة الصفرا ، والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عادة ، طرحه في دور العرض السينمائية السعودية يوم الخميس 31 أغسطس.

ويأتي طرح فيلم البطة الصفرا من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن، بعد أن تم طرحه بأسابيع في مصر ، وتحقيقه ايرادات منخفضة . 

أبطال فيلم البطة الصفرا

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية"، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

وحقق فيلم البطة الصفرا بعد 3 اسابيع من طرحه في السينمات ايرادات وصلت إلى نحو مليون ونصف فقط . 

البطة الصفرا فيلم البطة الصفرا محمد عبد الرحمن غادة عادل محمود حافظ صلاح عبدالله

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