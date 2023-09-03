فقرة تدريبية خاصة لحمدي علاء بمران الزمالك اليوم

خاض حمدي علاء، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى حمدي علاء تدريبات تأهيلية متنوعة، ضمن برنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل المناسب.

في السياق نفسه، أدى محمود شبانة وعمرو السيسي، لاعبا الفريق، مجموعة من التدريبات التأهيلية الإضافية على هامش المران، ولم يشارك اللاعبان في التقسيمة الفنية وفقا لبرنامج تدريبي موضوع لهما من قبل الجهاز الفني.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من غد، الاثنين 4 سبتمبر، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار، بطل جيبوتي.