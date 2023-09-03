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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالطريق الصحراوي بالجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في الجيزة، جراء حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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إصابة 5 في حادث مروري بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة افاد بورود بلاغا تضمن وقوع حادث مروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ووقوع مصابين وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه حال سير سيارة ملاكي يقودها شخص مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت به من الخلف سيارة ملاكي يقودها سائق وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث حادث تصادم حادث الصحراوي

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