الداخلية المصرية تنهي حياة عقرب الدقهلية .. و10 ملايين ريال غرامة في المملكة على مخالفي هذه الأنشطة.. أبرز عناوين الصحف السعودية

وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تجند مقاتلين من دول أجنبية

ارتفاع حصيلة ضحايا «اشتباكات كركوك» إلى 17... وتحقيقات رسمية حول الحادث

مكتب نتنياهو: بحث ترحيل طالبي لجوء إريتريين بعد أعمال عنف في تل أبيب

كوريا الشمالية تعلن إجراء مناورة «لهجوم نووي تكتيكي»

مساند»: تكلفة التأمين على عقود العمالة المنزلية مختلفة.. تتغير وفق عدة عوامل

"إنفاذ": أكثر من 4.5 مليارات ريال حقوق تم استيفاؤها



تناولت صحف السعودية ، عددا من الموضوعات المتفرقة، التي تناولت فيها الشأن المحلي والدولي من أزمة أوكرانيا إلى المستجدات في العراق.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل أحد أخطر العناصر الإجرامية من بين تجار المخدرات بالدقهلية الملقب بـ«العقرب»، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وضبطت «الداخلية» بحوزته بندقية آلية، وعدداً كبير من الطلقات، إضافة إلى كيلوغرامين من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و1100 قرص مخدر من عقار «الكبتاغون»، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى، تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة هارب من تنفيذ 118 حكماً، بإجمالي مدد حبس بلغ 70 سنة، وكفالات مالية.

وضبطت السلطات شخصاً مقيماً بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ هارباً من تنفيذ 74 حكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغ 25 سنة، وكفالات مالية، وشخصاً مقيماً بدائرة مركز شرطة المنشأة سوهاج هارباً من تنفيذ 74 حكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغ 23 سنة، وكفالات مالية، وشخصاً مقيماً بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة هارباً من تنفيذ أحكام بتهم تعدٍّ على أراضٍ أثرية بإجمالي مدد حبس بلغ 23 سنة، وغرامات مالية. وتمكنت السلطات من ضبط أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الإسكندرية هارب من تنفيذ 33 حكماً بقضية شيكات بإجمالي مدد حبس بلغ 51 سنة، وغرامات مالية.

محليا، قالت صحيفة عكاظ، كشف مشروع نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، معاقبة المخالفين بالإنذار وتعليق الترخيص والغرامة 10 ملايين ريال وإلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة.

وأضافت مسودة مشروع النظام فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.



وأشارت المسودة إلى أنه تتضمن العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها.

وتحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.



سعوديا، أكدت منصة «مساند» لخدمات العمالة المنزلية في السعودية، أن التأمين على العمالة المنزلية مقتصر على عقود العمالة الجديدة، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد وصولها.



وكشفت أن تكلفة التأمين تختلف بناء على عدة عوامل منها: مهنة العامل، وجنسيته، العمر، الأجر الشهري للعامل، تكلفة العقد، ويمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

وأشارت المنصة إلى أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية غير الزامية، وتم إطلاقها بشكل تجريبي، حيث يمكن التأمين على عقود العمالة المنزلية بشكل اختياري في الفترة الحالية، عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة «مساند».



قالت صحيفة الشرق الأوسط، حذرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، من أن روسيا بدأت حملة لتجنيد مواطنين من بلدان مجاورة للقتال في أوكرانيا وبدأت نشر إعلانات على الإنترنت لهذا الغرض.

وقالت الوزارة البريطانية في حسابها على الإنترنت، إنه تم رصد إعلانات في أرمينيا وكازاخستان تعرض 495 ألف روبل (5140 دولاراً أميركياً) دفعة أولى ومرتبات تبدأ من 190 ألف روبل (1973 دولاراً)، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت أن روسيا تتصل بمهاجرين من آسيا الوسطى للقتال في أوكرانيا، ووعدت بتسريع إجراءات منح الجنسية ومرتبات تصل إلى 4160 دولاراً.

قالت الشرطة ومصادر أمنية إن 3 محتجين قتلوا بالرصاص وأصيب 14 آخرون أمس (السبت)، في اشتباكات بين مجموعات عرقية في مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق، اندلعت بعد توتر استمر لأيام.

ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل، لكن الجيش العراقي استخدمه قاعدة منذ 2017.

وتعتزم الحكومة المركزية إعادة المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في بادرة حسن نية، لكن العرب والتركمان الرافضين للخطوة نصبوا مخيماً أمام المبنى للاحتجاج في الأسبوع الماضي.

لفتت الشرق الأوسط، الى ما قالع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، إنه سيشكل فريق عمل وزارياً للنظر في أعمال الشغب التي وقعت يوم السبت، في تل أبيب من قبل طالبي اللجوء الإريتريين.

وأشار البيان، الذي وصف مثيري الشغب بأنهم مقيمين غير شرعيين، إلى أن فريق العمل سينظر في تنفيذ الخطوات اللازمة ضد «مثيري الشغب»، بما في ذلك الترحيل، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة «أي 24 نيوز» الإسرائيلية، أن الفريق سيجتمع غداً في القدس.

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أجرت مناورة محاكاة لهجوم نووي تكتيكي، أمس السبت، تضمنت إطلاق صاروخين من طراز «كروز» بعيدي المدى، في حين تفقد الزعيم كيم جونغ أون، مصانع لتشييد السفن والذخيرة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن التدريبات أجريت في وقت مبكر أمس «لتنبيه الأعداء» إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية، فيما تعهدت بيونغ يانغ مجدداً بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسيول.

قالت صحيفة الرياض، حقق مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" أرقامًا قياسية ومميزة خلال الست أشهر الماضية من هذا العام، حيث بدأ المركز بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع؛ بهدف تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق، حيث تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليارًا منذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.

كما أشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» خلال الربعين الماضيين من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا؛ لغرض تصفية وبيع أكثر من 2,400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ قيمة ما تم استيفاؤه أكثر من 4.5 مليارات ريال.

اوردت صحيفة الرياض، قامت صحيفة التلغراف، بنشر تقرير للكاتبة شارلوت ليزلي، حيث أكدت فيه أنها التقت الأمير محمد بن سلمان، ووصفته بأنه مفعم بالطاقة والطموح، وبنظرة نحو آفاق مستقبلية متفائلة، وشرحت كيف أوقف بشكل متكرر المترجم لتصحيح بعض التعبيرات، التي عدَّها أكثر مناسبة للحوار، وأوضحت أنها شاهدت تطورًا ملحوظًا في المملكة، لا يخفى على من يتابع الشأن السعودي بعد تولي ولاية العهد.

وكتب الصحفي الأمريكي ديفيد إجناتيوس، في صحيفة الواشنطن بوست بلسان الأمير محمد بن سلمان قائلاً: أنا شاب و70 في المئة من مواطنينا شباب، ثم قال: إننا لا نريد أن نضيع حياتنا في هذا الدوامة، التي كنا فيها خلال السنوات الثلاثين الماضية، بسبب الثورة الخمينية التي تسببت في تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب في المنطقة، نريد - كما يريد الشعب السعودي - أن نستمتع بالأيام القادمة بسلام، ونركز على تطوير مجتمعنا وتطوير أنفسنا كأفراد وعائلات ومجتمع، مع المحافظة على ديننا وتقاليدنا، ولا نريد أن نستمر في العيش في حقبة ماضية، إن وقت تلك الحقبة قد مرّ، والآن نتطلع إلى مستقبل جديد وواعد.

وقال والتر كتلر، السفير الأمريكي السابق للمملكة، في مقال نشره في مجلة الرجل "ذا مان": أنا أعرف عددًا من الصحفيين الأمريكيين الذين زاروا المملكة مؤخرًا، والتقوا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لساعاتٍ، وعادوا معجبين بشخصيته ورؤيته، ويضيف السفير السابق لواشنطن قائلاً: أعتقد أن قيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ستكون جيدة ليس فقط للعلاقات الأمريكية السعودية، ولكن أيضًا لمستقبل المملكة؛ لأنها قيادة شابة طموحة، والشعب السعودي ينمو بسرعة، ونسبة الشباب عالية، وكدبلوماسي عاش في المملكة لسنوات عديدة، أعتقد أنه من المفيد للمملكة أن تشهد تحولًا في القيادة من الجيل السابق إلى الجيل الجديد الشاب، وأعتقد أن محمد بن سلمان، استحوذ على العديد من الصفات الجيدة من والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليس فقط في القدرات الإدارية والقيادية، ولكن كقيادة تعرف مجتمعها جيدًا؛ لأن الأمير محمد بن سلمان نشأ داخل المملكة، وبالتالي فهو يتمتع بمصداقية عالية لدى الشعب السعودي، كشخص يعرف بلاده وشعبه جيدًا.