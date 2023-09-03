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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس فيفا: بطولة الدوري الأفريقي نقلة نوعية لكرة القدم

صدى البلد

أكد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أن النسخة الأولي من بطولة الدوري الأفريقي ستعزز من مكانة اللعبة في القارة.

وقال إنفانتينو أن الدوري الأفريقي سيعزز من مكانة اللعبة في القارة وستلعب تلك المسابقة دوراً كبيراً وفعالاً في نقل نوعية لكرة القدم الإفريقية إلى المستوى التالي، من خلال توفير منصة مثلى للاعبين والأندية للتنافس مع بعضهم البعض.

فيما اكد الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الكاف أن بطولة الدوري الأفريقي هي خطوة كبيرة لضمان أن يكون لكرة القدم الإفريقية أندية تنافس على الصعيد العالمي.

وأقيمت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة الأولي للدوري الأفريقي وأسفرت عن مواجهة الأهلي مع سيمبا. 

بينما يخوض الترجي التونسي صداماً مع فريق مازيمبي الكونغولي، ويواجه  إنيمبا الوداد البيضاوي وسيلعب ماميلودي صنداونز مع بترو أتليتيكو .

وبتعد بطولة الدوري الأفريقي شراكة بين كاف وفيفا وستقام مباريات نصف نهائي البطولة في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر علي أن تقام نسخة النهائي من مباراتين يومي 5 و 11 نوفمبر 2023.

جياني انفانتينو بطولة الدوري الأفريقي إنفانتينو الدكتور باتريس موتسيبي ماميلودي صنداونز

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