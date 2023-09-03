محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الرئيسي لـ"اهلا مدارس" في المنصورة بحديقة الاسرة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المعرض الرئيسي "اهلا مدارس" في المنصورة بحديقة الاسرة امام ديوان حي شرق.

واوضح "مختار" ان المعرض يشارك في تنظيمه الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة و مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز شباب الخريجين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرةو المجلس القومي للمرآة بالدقهلية.

وأشار "مختار إلى ان المعرض يستهدف توفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة تخفيفا للعبئ عن كاهل المواطنين ويستمر حتي نهاية سبتمبر الجاري.

واوضح "مختار" انه يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30 % الي 40 % للأسر الأولي بالرعاية، هذا ويضم المعرض الادوات المدرسية والادوات المكتبية وملابس المدارس والأحذية وايضا السلع الغذائية، كما يضم المعرض جناحا "لمنصة ايادي مصر" للمشغولات اليدوية والتراثية لمحافظة الدقهلية وعرض السلع للمواطنين ولتعميق الانتماء لدي المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية اجنحة المعرض التي ضمت 16 باكية لكافة الأدوات والمستلزمات المدرسية، مشيدا بالمعروضات ووجه الشكر للشركات المشاركة والعارضين..

وقال "مختار" انه تزامنا مع افتتاح المعرض بالمنصورة يتم افتتاح معارض مماثلة بجميع مراكز ومدن واحياء المحافظة بعدد مركز لتعميم الجهود الهادفة لتخفيف العبئ عن مواطني الدقهلية بمشاركة كافة الاجهزة والمجتمع المدني.

وأكد "مختار" اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي وكافة الجهات لتوفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين علي مستوي المحافظة.

واشاد "مختار " بجهود كافة الجهات المشاركة بالمعرض والاستجابة الفورية لتنظيم المعرض عملا علي راحة المواطنين من خلال سرعة تجهيز المعرض لتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة،

وأشار " مختار " الي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالمشاركة مع كافة الجهات لتوفير الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة والعمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين.

حضر افتتاح المعرض المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والمحاسب احمد رعب رئيس الغرفة التجارية والمحاسب أيمن موسي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة وعدد من اعضاء الغرفة التجارية وممثلي المجلس القومي للمرآة بالدقهلية.

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