انقلاب فاوتشي.. أشهر طبيب أمريكي يقلل من أهمية الكمامة أمام متحور كوفيد

انقلب الدكتور أنتوني فاوتشي، على استخدام الأقنعة، الكمامات، كوسيلة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث اعترف بأن دراسة واسعة النطاق وجدت أن أقنعة الوجه لم تحدث أي فرق في مسار الوباء، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وقال فاوتشي، خلال تعليقه على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد : “أنا قلق من عدم الالتزام بالتوصيات” .

وسبق وأصدرت الوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية مرسومًا بفرض ارتداء الكمامات على الطائرات وفي المدارس ووسائل النقل العام والمطاعم وأماكن العمل بدءًا من عام 2020 ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى فاوتشي، الذي كان الوجه العام للاستجابة الرسمية لفيروس كورونا في أمريكا.

وبصفته كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، قدم فاوتشي نصائح متضاربة حول فعالية الأقنعة، حيث قال أولاً إنها غير ضرورية لعامة الناس، ثم قال إن "ارتداء الكمامات على مستوى العالم هو الطريقة الأكثر عملية للحماية من المرض".