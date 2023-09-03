فرقة الفنون الشعبية تشارك فى فعاليات إفتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى

تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية فى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 23 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

قامت الفرقة بقيادة الفنان شعبان حسين بتقديم سلسلة من العروض الفنية والفلكلورية والتابلوهات الغنائية الراقصة التى تعكس أصالة التراث الأسوانى والنوبى ، وقد أشاد الحضور بهذه العروض الرائعة والفقرات المتنوعة التى تم تقديمها بشكل راقى .

الفنون الشعبية

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولى يشارك فيه 9 فرق للفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة بقيادة عمرو البسيونى رئيس الهيئة وهى " العريش ، والإسماعيلية ، ومطروح ، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوى ، وسوهاج ، والأقصر ، وأسوان" ، كما تشارك بالمهرجان أيضاً 6 فرق أجنبية من دول الهند ، وسيرلانكا، ورومانيا ، والمكسيك ، وكنعان الفلسطينية ، وإندونيسيا ، وكذا فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ، وفرقة القلوب البيضاء لذوى القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية .

وقد قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بمتابعة منظومة العمل بوحدة الهلال الأحمر المصرى بموقف كركر الدولى ، والخدمات التى يتم تقديمها للوافدين عبر الوحدة ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على مواصلة تقديم كافة الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جهود

أعقبها قيام وزيرة التضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمنفذ قسطل البرى على الحدود المصرية السودانية حيث إستمعا لشرح من مسئولى الجهات المختصة عن ما يتم بذله من جهود ، وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة ، ومن بينها الخدمات التى يتم تقديمها عبر وحدة الهلال الأحمر .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية أنه توجد ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة من وزارات التضامن الإجتماعى والصحة والإتصالات والنقل وهيئة السكك الحديدية من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين ، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات الدولية والمحلية ومنها الهلال الأحمر المصرى ، ومؤسسة إنقاذ الطفولة ، واليونيسيف لتوفير كافة عناصر دواعى إنقاذ الحياة ، لافتاً إلى أنه أوجه الدعم يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة فى أرقين وقسطل والموقف البرى الدولى بكركر ، ومنها الخدمات الغذائية والصحية والإتصالية وغيرها من الخدمات المختلفة .