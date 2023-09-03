انتقادات حادة لقانون الإفراج الطبي عن السجناء في ولاية إلينوي الأمريكية

أفادت وكالة الأسوشيتد برس، أنه بموجب قانون الأفراج الطبي الجديد في ولاية ألينوي الأمريكية، يمكن للسجناء طلب الإفراج المبكر إذا كانوا مصابين بمرض عضال ومن المتوقع أن يموتوا في غضون 18 شهرا أو إذا كانوا عاجزين طبيا ويحتاجون إلى مساعدة في أكثر من أحد أنشطة الحياة اليومية، مثل تناول الطعام أو استخدام الحمام.

ووفقا لتحقيق أجرته منظمات حقوقية وأطلعت عليه الأسوشيتد برس، فبعد مرور عام ونصف على دخول قانون كولمان حيز التنفيذ (الأفراج الصحي عن السجناء)، فإن عدد السجناء المفرج عنهم أقل بكثير من المتوقع.

أفادت الأسوشيتد برس أن مجلس مراجعة السجناء، وهي هيئة حكومية لها القول الفصل في طلبات الإفراج الطبي.

واعتبارًا من منتصف أغسطس، رفض المجلس ما يقرب من ثلثي طلبات الإفراج الطبي المقدمة من السجناء المحتضرين والمعاقين الذين استوفوا المعايير الطبية للخروج من السجن بموجب قانون كولمان.

كان أكثر من نصف المتقدمين الـ 94 المرفوضين، سنهم أكبر من 60 عامًا، وقضى نصفهم 15 عامًا على الأقل خلف القضبان، وفقًا لتحليل بيانات سجون الولاية. توفي اثنان على الأقل في السجن، بما في ذلك رجل يبلغ من العمر 81 عامًا كان مسجونًا لأكثر من ثلاثة عقود وكان من المقرر إطلاق سراحه في عام 2025. وتوفي رجل آخر قبل خمسة أيام من رفض المجلس طلبه.

في الوقت نفسه، لم يمنح مجلس مراجعة السجناء سوى 52 إفراجًا طبيًا – أي بمعدل أقل من ثلاثة إفراجات شهريًا في المتوسط منذ أن بدأ أعضاء المجلس التصويت على تلك الطلبات، حسبما تظهر السجلات.

ويقول المناصرون إن المجلس يقوض قانون كولمان ويجبر موظفي السجون غير المجهزين على رعاية السجناء المحتضرين والمعاقين، حتى أولئك الذين لديهم عائلات تتوسل عملياً للأفراج عنهم.

وقالت جنيفر سوبل، المؤلفة الرئيسية لقانون كولمان والمديرة التنفيذية لمشروع سجن إلينوي، وهي مجموعة قانونية غير ربحية: "إن نظام السجون لدينا الآن مثقل بالكامل بأشخاص لا يشكلون أي خطر على السلامة العامة على الإطلاق، ولكن رعايتهم مكلفة للغاية".

وأضافت: "من منظور توفير التكاليف، ومن منظور كفاءة الحكومة، ومن منظور أخلاقي حقيقي، نحتاج إلى القيام بشيء مختلف في هذا الصدد".

رفض دونالد شيلتون، رئيس مجلس مراجعة السجناء، طلب إجراء مقابلة مع الأسوشيتد برس، لكنه دافع عن سجل المجلس بشأن طلبات الإفراج الطبي في رسالة بريد إلكتروني أرسلها متحدث باسمه.

وكتب: "كل حالة تعرض على مجلس الإدارة تأتي مع مجموعة من الظروف الخاصة بها والتي يجب دراستها وتقييمها من قبل الأعضاء". "يبذل المجلس العناية الواجبة لكل شخص يقدم التماسًا أمامه."

وأفادت الصحيفة الأمريكية، أنه وفقا لمرصد مستقل عينه قاض فيدرالي، فأن سجون إلينوي غير صالحة لتوفير الرعاية الصحية لآلاف السجناء المسنين والمعاقين والعاجزين.

نصف وظائف الطاقم الطبي في سجون الولاية شاغرة حاليًا. يعاني السجناء الذين يعانون من مشاكل في الحركة من تقرحات الفراش والسقوط المتكرر لأنه لا يوجد أحد لرعايتهم. حتى أن بعضهم يُترك في نفاياتهم، بحسب تقارير المرصد.

قال المحامي كاميل بينيت من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إلينوي: إن الوصفات الطبية لا يتم تجديدها، والسرطان لا يتم تشخيصه. يموت الناس ميتة مؤلمة بسبب نقص الرعاية.

إذا وافق مجلس مراجعة السجناء على المزيد من عمليات الإفراج الطبية، فإن توفير التكاليف لدافعي الضرائب على المدى الطويل يمكن أن يصل إلى الملايين.

أظهر تقرير حكومي حديث أن ولاية إلينوي تنفق أكثر من 76 ألف دولار في المتوسط لسجن شخص واحد لمدة عام. ويقول الخبراء إن رعاية السجناء المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها والعجزة تكون أكثر تكلفة بكثير.

ويريد المناصرون من المشرعين إجراء عدة تغييرات على قانون كولمان لتشجيع مجلس مراجعة السجناء على إطلاق سراح المزيد من الأشخاص.

وقال المناصرون إنه ينبغي للمشرعين أن يطلبوا من أعضاء مجلس الإدارة زيارة مستوصفات السجون للاطلاع بشكل مباشر على حالة الرعاية الصحية في السجون. ويجب أن يتلقى المجلس أيضًا المزيد من التدريب حول كيفية تقييم الظروف الطبية للسجناء المتقدمين بطلبات الإفراج. ويريد المحامون أيضًا أن توفر الدولة للسجناء الذين يتقدمون بطلب للإفراج الطبي محامٍ للدفاع عن قضيتهم.