"السيادي السعودي" يستحوذ على أكبر شركتي حديد في المملكة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد، عن صفقة تستهدف إطلاق شركة عملاقة لصناعة الحديد والصلب، عبر استحواذه على أكبر شركتي حديد في المملكة، بحسب بيان على موقعه الإلكتروني، الأحد، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية" .

وبحسب بيانين منفصلين من صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، فإن الصندوق وقع اتفاقية للاستحواذ على 100 بالمئة من أسهم الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد"، التابعة لـ "سابك"، مقابل 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، على أن تستحوذ "حديد" في صفقة منفصلة، على 100 بالمئة من شركة "حديد الراجحي"، التابعة لشركة الراجحي للاستثمار، مقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة "حديد".

وقال الصندوق السيادي السعودي، إن هذه الصفقات ستدعم جهوده في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحسب البيان، فإن الصفقات ستجمع مرافق شركتي "حديد" و "حديد الراجحي" عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.