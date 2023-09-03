القمر يظهر مع الأخوات السبع في سماء مصر| الثلاثاء

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر، يوم الثلاثاء المقبل، ظاهرة فلكية جديدة ومهمة، حين يقترن القمر مع الثريا أو الأخوات السبع في برج الثور، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال تادرس إننا نشهد يوم الثلاثاء 5 سبتمبر اقتران القمر مع الأخوات السبع أو بلايدس الواقع في برج الثور .

وأوضح ، أن اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا (الاخوات السبعة أو بلايدس) يمكن رؤيته باتجاه الشرق بحلول الـ 11:00 مساءا تقريبا ، ويظلا بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ظاهرة القمر الأزرق

وشهدت سماء مصر يوم الخميس الماضي ظاهرة القمر الأزرق العملاق وهي ظاهرة ترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستمتاع بمشاهدتها الرائعة.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن سماء مصر استضافة ظاهرة القمر الازرق العملاق يوم الخميس الماضي، وأن هذا القمر الأزرق هو ثالث قمر عملاق في عام 2023، وهو أكبر وألمع بدر لهذا العام، وكان مرئيا في سماء مصر والعالم طوال الليل، وكانت ذروة لمعانه في تلك الليلة.

وأضاف أن ظاهرة القمر الازرق العملاق الذي شاهدنه يوم الخميس الماضي (القمر الأزرق العملاق )هو حدث قمري نادر ومثير للإعجاب، لن تلمحه سوى بضع مرات في السنة، وعندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به.