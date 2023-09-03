تحذير من تناول نوع مكملات غذائية يساعد الأورام السرطانية على النمو

اعتاد الكثير منا على تناول الكثير من المكملات الغذائية، لكن المفاجأة الصادمة، أن تلك المكملات أظهرت أنها يمكن أن تساعد الأورام السرطانية على النمو، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبيس" Daily Express البريطانية.

ووفقا للصحيفة أيضا، ترتبط المخاوف بشأن تلك المكملات، الآن، بتكوين أوعية دموية جديدة في الأورام.

مكملات غذائية تساعد الأورام السرطانية على النمو

وأوضح البروفيسور مارتن بيرجو، المختص بالعلوم الحيوية والتغذية، أن مضادات الأكسدة تعمل على تنشط الآلية التي تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار".

ووجد فريق بحثي، أن مضادات الأكسدة تقلل مستويات جذور الأكسجين الحرة، ولكن عندما يتم إدخال كميات إضافية، فإن الانخفاض في الجذور الحرة ينشط بروتينا يسمى BACH1. وهذا يؤدي بعد ذلك إلى تكوين أوعية دموية جديدة، تُعرف باسم Angiogenesis.