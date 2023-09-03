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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة العشرين.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحشد الشركاء للحفاظ على الدعم الاقتصادي لأوكرانيا

وزيرة الخزانة الامريكية
وزيرة الخزانة الامريكية

تتوقع روسيا أن يحاول الغرب 'إضفاء الطابع الأوكراني' على أجندة قمة مجموعة العشرين المقبلة في نيودلهي الأسبوع المقبل، وحذرت من أنها ستمنع أي إعلان من الاجتماع لا يعكس موقفها بشأن أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى. 

قالت الأكاديمية الهندية المخضرمة أنورادها تشينوي لوكالة سبوتنيك، لماذا لا ينبغي لموسكو أن تقلق بشأن أي شيء.
 

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزيرتها جانيت يلين ستسافر إلى الهند الأسبوع المقبل لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، لتنضم إلى الرئيس جو بايدن، الذي سيكون أيضًا في البلاد في زيارة دولية.
 

وقالت وزارة الخزانة في بيان صحفي، 'أثناء وجودها في نيودلهي، ستواصل الوزيرة يلين حشد شركاء أمريكا للحفاظ على دعمنا الاقتصادي الجماعي لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال المساهمات من جميع أنحاء تحالفنا. وستسلط الضوء أيضًا على أهمية فرض تكاليف باهظة على روسيا وتخفيف التداعيات العالمية'. 

ومن المتوقع أيضًا أن تتناول يلين موضوع سقف أسعار الطاقة للنفط الروسي، والذي، على حد تعبير وزارة الخزانة، 'يحقق أهدافه المزدوجة المتمثلة في خفض الإيرادات الروسية مع الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة العالمية، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال [بنوك التنمية المتعددة الأطراف].'
 

وربما يعترض المسؤولون في البلدان النامية وكبار رجال الأعمال والمقيمون العاديون في الدول المتحالفة مع واشنطن على ادعاءات وزارة الخزانة الأخيرة، نظرا لأن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفصل الغرب عن الطاقة الروسية أدت إلى سلسلة من صدمات الأسعار التي أدت إلى الركود في معظم أنحاء أوروبا. 

أما فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، فقد انتقد المسؤولون الروس الولايات المتحدة مراراً وتكراراً على مدى العام ونصف العام الماضيين بسبب جهودها الرامية إلى عرقلة صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى بلدان العالم النامي.
 

وستكون قمة نيودلهي هي المرة الثانية التي يجتمع فيها ممثلو أكبر 20 اقتصادًا في العالم وسط حرب الناتو بالوكالة المستمرة منذ ثمانية عشر شهرًا ضد روسيا في أوكرانيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة من أن موسكو 'لن توافق على تبني إعلان قمة مجموعة العشرين إذا لم يعكس موقف روسيا بشأن الأزمات العالمية'، بما في ذلك أوكرانيا.
 

إذا أرادت القوى الغربية 'إعادة كتابة تفويض مجموعة العشرين' لتحويلها إلى منتدى على غرار الأمم المتحدة يركز على الأمن الدولي، فسوف تذكرها روسيا بالصراعات الأخرى في العالم اليوم 'التي تمتد جذورها إلى الحروب التي أطلقها الغرب. وإذا أرادوا ذلك، فيجب عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم'. \

وأكد لافروف: 'دعونا نناقش كل شيء'.

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