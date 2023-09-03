بشرى: دعم المؤسسات الفنية والثقافية في مصر أمر شديد الأهمية.. فيديو

علقت الفنانة بشرى، على عرض فيلم "أولاد حريم كريم".

وقالت الفنانة بشرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "دعم المؤسسات الفنية والثقافية في مصر أمر شديد الأهمية ويجب النظر إليه بشكل كبير من جميع المؤسسات المعنية".

وأضافت: "شهادتي في فيلم أولاد حريم كريم مجروحة لأني من الناس اللي تبنت هذا العمل الفني"، موضحه: "بعض الحنين شديد الأهمية في نجاح الفن لأنه فيلم ناجح والجزء الأول يعتر من كلاسيكيات الأفلام الكوميدية الاجتماعية في مصر".

وأشارت: "الأهم في الفيلم هو فكرة الدمج بين جيلين، وهما جيل الكبار وجيل الشباب والوجوه الجديدة، وإيجاد سيناريوهات تكتب للجيلين".

