بشرى: فيلم أولاد حريم كريم مختلف تماما عن الجزء الأول

كشفت الفنانة بشرى عن الاختلاف الذي سيجده الجمهور في الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم الذي يعرض حاليا في السينما.



وقالت بشرى في تصريحات تليفزيونية: "الجزء الجديد مختلف تماما عن الجزء الأول وسنرى ما سيفعله الأولاد والوجوه الشابة في الأحداث، ونحن كنا نراهن على حماس الجمهور لمعرفة ما حدث لـ حريم كريم بعد الجزء الأول".



وطرح الفنان مصطفي قمر اغنية "سبل عينيك" علي طريقة الديو مع بشري من فيلم "اولاد حريم كريم" الذي طرح بالسينما منذ يومان.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم مع نجومه، وتخطت ايراداته مليون و200 ألف جنيه خلال يومان عرض.

والأغنية من كلمات عوض بدري وألحان مصطفي قمر وتوزيع توما، ولاقت ردود أفعال إيجابية قوية عقب طرحها مباشرة ونالت اعجاب كل محبيهم معبرين عن سعادتهم بها وشبهوها بأغاني التسعينيات.