أنوشكا تكشف كواليس مشاركتها في فيلم وش في وش

حلت الفنانة "أنوشكا" وفريق عمل فيلم "وش فى وش"، ضيوفا ببرنامج مساء دي ام سي والمذاع عبر قناة دي ام سي، للحديث عن كواليس الفيلم.

وقالت أنوشكا خلال حوارها بالبرنامج: "من أهم عناصر العمل الفكرة، ودوري في الفيلم أسعى من خلاله لراحة ابنتي، وأجمل شيء في الفيلم الجدية، مشيدة بمشهد ما بين شاهين وأسماء في الفيلم، مؤكدة أن الفيلم ليس إفيهات فقط وسعيدة بمن شاهده يريد أن يشاهده مرة أخرى".

وأضافت أنوشكا، تعلمت من الفنانة أمينة خليل ضبط الإنفعال، ودخلت التجربة وسعيدة بها وفخورة بالفكر والفريق المشارك، وهذه بداية سينما حقيقية ويحترم عقلية المشاهد.

بينما أشار الفنان محمود الليثى إلى أن الفيلم هو من أحلى الأفلام التي قدمتها لأنه قائم على كوميديا الموقف، وحاولت أن أجد بعض الإفيهات، ولدي العديد من الأحلام التي أتمنى تحقيقها، وحاليا أعمل على تصوير مسلسل وفيلمين.