تفاصيل تكريم جان لوي ليفي منتج فيلم "THE FATHER " بالإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم المنتج السينمائي الفرنسي "جان لوي ليفي" بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل.

ويعد "جان لوي ليفي" واحداً من أهم كوادر الإنتاج السينمائي الفرنسي والأوروبي، حيث تولي رئاسة وكالة آرتميديا الفنية والتي كانت منوطة بإنتاج أهم الأعمال السينمائية في اوروبا والتي قدمت اعظم المواهب في السينما و المسرح الفرنسي والعالمي على مدى أكثر من 20 عامًا.

وعمل ليفي على قيادة العديد من شركات الإنتاج مثل بارفيلم ، سيديف ، سوليفاجوس فيلم وغيرها؛كمنتج وصانع أفلام ورئيس لتلك المؤسسات بينما كان يواصل نشاطه في اف كوميفيلم.

وقام ليفي بإنتاج العديد من الأعمال التي طافت مهرجانات دولية عدة وحصلت على عدد من الجوائز البارزة وبلغ عدد انتاجاته 80 فيلما من ابرزها "هذا هو البطل " تأليف : جيرار لوزييه ،"صباح العالم" الحاصل علي جائزة 7 سيزار من تأليف : الان كورنو، "قلب في الشتاء " تأليف : كلود سوتيه، " أعشاب مجنونة" تأليف : جاك اوديار" شكرا للحياة " تأليف : برتراند بلير "المرافق" تأليف : كلود ميلر" حب واشرب وعش" تأليف : ايف انجلو " شرطة بوليرو" تأليف : ان فونتين" تكرار كميل " تأليف : نويمي لفوفسكي "آفا " تأليف : ليا ميسيوس"نحيف " تأليف : باتريك لوكونت

" الأب" تأليف : فلوريان زيلر ( حاصل علي جائزتي اوسكار وعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ) ،كما ترأس جان لويس ايضا مسرحين في باريس هما مسرح " ماثيورينز" ومسرح " ادوارد الثامن و في رصيده حوالي 60 عملًا مسرحيًا.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .