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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ 23

المنصة
المنصة

شهد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السبت، انطلاق أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، حيث أُقيم طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه"، بشارع محمد على بحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة بالإسماعيلية.

استعرضت الفِرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها، من خلال الديفيليه بداية من أمام متحف الإسماعيلية وحتى مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، حيث شاركت دول "المكسيك، رومانيا،  سيريلانكا، أندونيسيا، الهند، وفلسطين" بالديفليه، بجانب مشاركة الفِرق المصرية وهي (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم، التي تشارك لأول مرة كمشاركة شرفية بالمهرجان بطابور استعراض. تلاه تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح المهرجان، في تمام الثامنة من مساء غدًا الأحد ٣ سبتمبر، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرضًا للفنون التشكيلية.

وستُقام العروض يوميًا من يوم الإثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسرح (حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين).

ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، 8 فرق مصرية وهي (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان.

بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا ، الهند، وفلسطين).

ومن الجدير ذكره، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية الهامة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام 1985.

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