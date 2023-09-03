جولات ميدانية لـ«مستقبل وطن» بالشيخ زايد و6 أكتوبر

نفذت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بقيادة النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، سلسلة جولات ميدانية بمراكز وأقسام المحافظة، للتأكد من انتظام العمل داخل الأمانات والوحدات الحزبية والقاعدية لتكثيف الخدمات المجتمعية التي يقدمها الحزب للمواطنين في مختلف المجالات.

وانطلقت الجولات الميدانية بزيارة مقرات الحزب بمدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وضم وفد أمانة المحافظة كلاً من النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عمرو عكاشة وخالد سالم أمناء مساعدي الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين تنظيم المحافظة والنائب عمرو القطامي أمين المجالس المحلية والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة والنائب محي حافظ عضو مجلس الشيوخ والدكتور خالد حجازي أمين التعليم وأحمد عطا الله عضو هيئة المكتب.

وتضمنت الجولات عقد اجتماعًا موسعًا مع هيئة مكتب أمانة الحزب بالشيخ زايد بقيادة محمد مشرف أمين الشيخ زايد وتم التعرف على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتعرف على أراء ومقترحات أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب الأمانة في زيادة الخدمات الخاصة بالأهالي وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي السادس من أكتوبر تم عقد لقاء موسع مع هيئة مكتب أمانة الحزب بقيادة المهندس إيهاب الهادي أمين السادس من أكتوبر، تم خلاله التأكيد على أهمية استمرار الجهود في إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل أهالي المدينة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.