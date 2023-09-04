عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشان شاب أنهى حياة صديقه في مدينة نصر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانهاء حياة صديقه في مدينة نصر بسبب خلافات مالية بينهما.

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

تمزقات تامة.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة استغلال فتاتين بالمتعة الحرام

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

وكان، لقي أجنبي مصرعه علي يد صديقه خلال مشاجرة بينهما بسبب خلاف مالي ، ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديد المتهم وضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من إحدى المستشفيات بإستقبال أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وبسؤال المصاب إتهم شخص آخر يحمل ذات الجنسية مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما نتج عن ذلك إصابته ، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته ، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بجروح طعنية قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث قتل صديقه مديرية أمن القاهرة مديرية امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

متصدر الدوري القطري يخطف أشرف بن شرقي من الأهلي والزمالك .. تفاصيل

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

تجارة باسم الدين| الداعية أمير منير يثير الجدل بسبب أبلكيشن عمرة بـ4000 جنيه.. اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

حط السم في المكرونة.. محامي أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة

السجن المشدد لمتهم حاز الحشيش بمدينة نصر

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

هل يتعرض منتج مسلسل سفاح الجيزة للمساءلة القانونية؟.. معلومات جديدة لأول مرة

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

جهزت قبره في ليلة واحدة.. اعترافات تفصيلية في قضية طبيب الساحل

تغريمه 200 ألف جنيه.. السجن 10 سنوات لمروج الهيروين بمدينة نصر

ترشيحاتنا

تعليق مفاجئ من الرئيس الأمريكي حول غياب نظيره الصيني عن قمة الـ 20

هشام خرما وغالية بن على يتألقان على مسرح المحكي في الليلة الـ11 من المهرجان

سعر مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. شركة إماراتية تستحوذ على 30% من أسهم الشرقية للدخان

انتقال طارق حامد إلى ضمك السعودي لعامين.. خاص

السبب مجهول| انفجار أقوى حاملة طائرات صينية في البحر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمها له في سفاح الجيزة.. 10 صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي| شاهد

بالأبيض.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار الأسود| فوائد خارقة

لسبب غير متوقع .. تعويض أسرة حارس حديقة بـ27.9 ألف دولار

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ