أشرف زكي: العلمين الجديدة تحولت من مدينة ألغام إلى «أحلام»

أشاد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بمهرجان العلمين “العالم عالمين”، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من مدينة ألغام إلى مدينة أحلام.

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن المهرجان عرس كبير، ولا أصدق جمال العلمين الساحرة، وحجم الجمهور كبير جدا في مهرجان العلمين.

وأوضح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن 50 يوما من الإبداع في أكبر مهرجان بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى شهد حفلات عالمية نالت إعجاب الملايين.

مهرجان العلمين الجديدة

وأشار إلى أن هناك نقلة حضارية حقيقية على أرض مصر في العلمين الجديدة، ومهرجان العلمين كان تظاهرة فنية كبيرة.