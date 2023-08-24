عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غدا..أشرف زكى يكشف كواليس الاحتفال بمرور 60 عاما على الدراما المصرية بالعلمين

الدكتور أشرف ذكي
الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية

قال الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية إنهم سوف يكونوا جزء من الحدث الكبير وهو مهرجان العلمين الجديدة وتعلق الجمهور بهذا المكان لانطلاق مهرجان القاهرة للدراما، ومن هنا جاءت فكرة إقامة حفل بالعمين بمناسبة مرور 60 عام على الدراما المصرية.

 

وأشار ذكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اخر النهار المذاع على فضائية النهار تقديم الإعلامي تامر أمين إلى توافد أعداد حاشدة من الاشقاء العرب في مدينة العلمين في مصر، وهذه الأعداد تزيد من السياحة والرواج السياحي امام العالم.


ووجه نقيب المهن التمثيلية الشكر للفنان العظيم يحي الفخراني محتفلين بمرور ٦٠ عاما على عمر الدراما المصرية، وهذا حدث فريد وتم إختيار أحداث فريدة ، مؤكدا لا يوجد من ليس له زكريات طويلة وعظيمة.

يحي الفخراني هو درة التاج وأهم فنان في الدراما التليفزيونية

وتابع: مصر عظيمة بفنها وفنانينها وبما قدمته من عمالقة الفن فالانسان يعجز عن رصد عملاقة الفن والفنان يحي الفخراني هو “درة التاج” الذي يفخر بها الفن والجمهور وهو أهم فنان في الدراما التليفزيونية المصرية.

عرس فني كبير


ووجه أشرف ذكي الشكر ل الشركة المتحدة وشركة فيو اي دي ومجلس الأدارة فهو "عرس فني كبير" كما تم فتح باب  مسابقة التقييم للمسلسلات الرمضانية والمسلسلات خارج الموسم الرمضاني كما تم فتح باب التقيم للجمهور عن المسلسلات قائلا :" أحنا قابلين للتغير" .

غدا بمهرجان العلمين الأحتفال بمرور 60 عاما على الدراما المصرية


وغدا سوف يتم تكريم بعد الرموز السينمائية والاحتفال بمرور ٦٠ عاما على الدراما المصرية وفقرة شكرا ويتم تقدير فنانين وتوزيع جوائز  للحنة التحكيم أو للحمهور ثم حفل غنائي بالعلمين الجديدة.

نقيب المهن التمثيلية اشرف ذكي مهرجان العلمين هرجان القاهرة الشركة المتحدة عرس فني كبير 60 عام لدراما المصرية يحي الفخراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

بعد السعودية.. السيول تضرب مصر بهذه المناطق والأرصاد تكشف السر

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مثل أبو سمبل.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض محافظات مصر لعاصفة ترابية قوية

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

ترشيحاتنا

حلم قراءة القرآن في المنام بصعوبة والخطأ فيه.. الإفتاء توضح تفسيره

مزاد دار كريستيز: تابوت مصري خشبي يُعرض للبيع في أكتوبر المقبل|اعرف الثمن

أحدث سعر لـ هيونداي فيرنا في مصر

نشرة الحوادث| نظرات فاضحة وراء جريمة ميدان لبنان وملابسات نحر ماشية في عائمة بالنيل وحريق مروع في مصنع بالبحيرة

ظهور إعلانات جديدة في تيك توك ستغير شكل ال search عندك

بعد مصرع بريجوجين .. إضاءة نوافذ مقر شركة فاجنر في روسيا على شكل صليب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

طرق تحمي أطفالك من انتشار القمل بينهم

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ