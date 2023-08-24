غدا..أشرف زكى يكشف كواليس الاحتفال بمرور 60 عاما على الدراما المصرية بالعلمين

قال الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية إنهم سوف يكونوا جزء من الحدث الكبير وهو مهرجان العلمين الجديدة وتعلق الجمهور بهذا المكان لانطلاق مهرجان القاهرة للدراما، ومن هنا جاءت فكرة إقامة حفل بالعمين بمناسبة مرور 60 عام على الدراما المصرية.

وأشار ذكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اخر النهار المذاع على فضائية النهار تقديم الإعلامي تامر أمين إلى توافد أعداد حاشدة من الاشقاء العرب في مدينة العلمين في مصر، وهذه الأعداد تزيد من السياحة والرواج السياحي امام العالم.



ووجه نقيب المهن التمثيلية الشكر للفنان العظيم يحي الفخراني محتفلين بمرور ٦٠ عاما على عمر الدراما المصرية، وهذا حدث فريد وتم إختيار أحداث فريدة ، مؤكدا لا يوجد من ليس له زكريات طويلة وعظيمة.

يحي الفخراني هو درة التاج وأهم فنان في الدراما التليفزيونية

وتابع: مصر عظيمة بفنها وفنانينها وبما قدمته من عمالقة الفن فالانسان يعجز عن رصد عملاقة الفن والفنان يحي الفخراني هو “درة التاج” الذي يفخر بها الفن والجمهور وهو أهم فنان في الدراما التليفزيونية المصرية.

عرس فني كبير



ووجه أشرف ذكي الشكر ل الشركة المتحدة وشركة فيو اي دي ومجلس الأدارة فهو "عرس فني كبير" كما تم فتح باب مسابقة التقييم للمسلسلات الرمضانية والمسلسلات خارج الموسم الرمضاني كما تم فتح باب التقيم للجمهور عن المسلسلات قائلا :" أحنا قابلين للتغير" .

غدا بمهرجان العلمين الأحتفال بمرور 60 عاما على الدراما المصرية



وغدا سوف يتم تكريم بعد الرموز السينمائية والاحتفال بمرور ٦٠ عاما على الدراما المصرية وفقرة شكرا ويتم تقدير فنانين وتوزيع جوائز للحنة التحكيم أو للحمهور ثم حفل غنائي بالعلمين الجديدة.