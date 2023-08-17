إيهاب فهمي: مدينة العلمين الجديدة عاصمة مصر الثانية

قال الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفن هو القوة الناعمة لمصر التي تعتبر هي سيدة الفن في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية بالتعاون مع الجهات المسؤولة للعمل على مهرجان القاهرة للدراما من داخل مدينة العلمين، لتكون بشكل استثنائي، خاصة في ضوء ما حدث من تطور في مدينة العلمين في السنوات الأخيرة.

إيهاب فهمي يتغزل في مدينة العلمين الجديدة

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مدينة العلمين هي مدينة فخر وشرف لكل مواطن مصري في ضوء ما شهدته من تطورات بشكل حضاري غير طبيعي، "أنا قولت في كل مكان أني كنت بعدي على مدينة العلمين دي في عام 2014، كانت عبارة عن حقل ألغام، ومنطقة محظور التواجد فيها".

وتابع إيهاب فهمي، أن مدينة العلمين أصبحت مدينة ساحرة للسياحة، وليست مدينة فقط بل تُعتبر عاصمة ثانية لمصر بكل الإمكانيات التي تمتلكها في الوقت الحالي، مع تواجد السائحين العرب والأجانب، وكل ذلك كان سبب من أسباب تواجد مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة في نسخته الحالية.

وأردف، أن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الحالية يحتفل بـ 60 سنة دراما مصرية، "نحن الآن أمام 60 سنة عمل درامي، 60 سنة نجاح وريادة للدولة المصرية في مجال الدراما التي تترأسه في الشرق الأوسط بشكل واضح".

وأشار إلى أن مهرجان القاهرة للدراما سيكون لمدة يوم واحد فقط، يوم الخميس الموافق 24 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة، والمهرجان هو رائد في الشرق الأوسط، والذي يتواجد في مكان غير متواجد مثله في العالم، إذ أن المهرجان سيكون على البحر بين العمارات الشاهقة، والذي يحضره كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، متمنيًا بالنجاح بهذا المهرجان في نسخته الحالية.