عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب فهمي: مدينة العلمين الجديدة عاصمة مصر الثانية

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي

قال الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفن هو القوة الناعمة لمصر التي تعتبر هي سيدة الفن في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية بالتعاون مع الجهات المسؤولة للعمل على مهرجان القاهرة للدراما من داخل مدينة العلمين، لتكون بشكل استثنائي، خاصة في ضوء ما حدث من تطور في مدينة العلمين في السنوات الأخيرة. 

إيهاب فهمي يتغزل في مدينة العلمين الجديدة 

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مدينة العلمين هي مدينة فخر وشرف لكل مواطن مصري في ضوء ما شهدته من تطورات بشكل حضاري غير طبيعي، "أنا قولت في كل مكان أني كنت بعدي على مدينة العلمين دي في عام 2014، كانت عبارة عن حقل ألغام، ومنطقة محظور التواجد فيها". 

وتابع إيهاب فهمي، أن مدينة العلمين أصبحت مدينة ساحرة للسياحة، وليست مدينة فقط بل تُعتبر عاصمة ثانية لمصر بكل الإمكانيات التي تمتلكها في الوقت الحالي، مع تواجد السائحين العرب والأجانب، وكل ذلك كان سبب من أسباب تواجد مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة في نسخته الحالية. 

وأردف، أن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الحالية يحتفل بـ 60 سنة دراما مصرية، "نحن الآن أمام 60 سنة عمل درامي، 60 سنة نجاح وريادة للدولة المصرية في مجال الدراما التي تترأسه في الشرق الأوسط بشكل واضح".

وأشار إلى أن مهرجان القاهرة للدراما سيكون لمدة يوم واحد فقط، يوم الخميس الموافق 24 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة، والمهرجان هو رائد في الشرق الأوسط، والذي يتواجد في مكان غير متواجد مثله في العالم، إذ أن المهرجان سيكون على البحر بين العمارات الشاهقة، والذي يحضره كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، متمنيًا بالنجاح بهذا المهرجان في نسخته الحالية. 

ايهاب فهمي نقابة المهن التمثيلية الشرق الاوسط مدينة العلمين مهرجان القاهرة للدراما تامر امين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر ترد على واقعة طائرة زامبيا

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

ترشيحاتنا

استطلاع: حوالي نصف الأمريكيين يؤيدون حظر تيك توك

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن اقتصاد الصين

الصين تعرقل صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار لـ"إنتل" للاستحواذ على إحدى الشركات

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 55% بالمرحلة الثانية

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

الكهربا ولا البنزين.. تسلا موديل S ضد بورشه تايكان GTS| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

مقطع فيديو لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل .. شاهد

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ