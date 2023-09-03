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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتاة تستغيث: زوجى كان عاوزني أجهض وحاولت التخلص من حياتي

فتاة تدعى سارة
فتاة تدعى سارة

أكدت  "فتاة متزوجة" تدعى سارة أنها أقبلت على التخلص من حياتها بسبب زوجها.

وأوضحت سارة خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2 " تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة:" متجوزة من فترة وبحب جوزى جدا لحد دلوقت رغم ضربه واهانته ليا بسبب مراته التانية".

استولى على ذهبها

وأضافت سارة، أن زوجها طردها هى وابنها البالغ من العمر 9 اشهر، بعدما استولى على ذهبها، بعدما قام بالتعدى عليها بالضرب فى العديد من المرات. 

وأكدت سارة فى أنها فى أحدى المرات ذهبت للمترو للتخلص من حياتها أسفل عجلاته لولا أن المتواجدين أنقذوها،معقبة:" طلب منى أسقط الحمل وجابلى برشام عشان اسقط"
 

الإعلامية نهال طايل صدى البلد2 ضرب الزوجة إجهاض إجهاض الأجنة

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