حفاظا على الشعب.. «الموسيقيين»: سارة زكريا ممنوعة من الغناء تماما في مصر

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، آخر تطورات التحقيق مع الفنانة سارة زكريا ؛ بسبب الشتائم التي صدرت عنها في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

وأكد أشرف عبد الباقى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، أن اليوم شهد تحقيقا مع سارة زكريا بمقر نقابة المهن الموسيقية، وتقرر إيقاف استخراج تصاريح الغناء لها تماما.

منع التعامل تماما مع سارة زكريا

وأضاف الفنان أشرف عبد الباقي،: "سيتم منع التعامل تماما مع سارة زكريا داخل جمهورية مصر العربية، القرار ده حق، ومش صعب، هدفه المحافظة على الذوق العام".

وأوضح الفنان أشرف عبد الباقي، أن الهدف من القرار ضد الفنانة سارة زكريا؛ هو الحفاظ على النقابة، والفن، وكيان الشعب المصري.