يقدر المسؤولون الأمريكيون، أن ما يصل إلى نصف مليون جندي، قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا حتى الآن، مع تقدير وزارة الدفاع الروسية أن كييف فقدت أكثر من 43 ألف جندي خلال الهجوم المضاد الصيفي وحده.

وقال المحلل العسكري فيكتور ليتوفكين، لـ"سبوتنيك": “لماذا لن يتمكن نظام زيلينسكي من الاستمرار في حشو الرجال في 'مفرمة اللحم' إلى الأبد”.

وتعاني حملة 'التعبئة الدائمة' في أوكرانيا من انتكاسات وسط التدفق الكارثي للرجال في سن القتال من البلاد، حيث تشير تقديرات المعهد الأوكراني للمستقبل مؤخرًا إلى أن عدد سكان البلاد انخفض إلى 29 مليون نسمة فقط اعتبارًا من عام 2023، بانخفاض من 41.1 مليون نسمة.

وفي عام 2021، وهو مجرد ظل لذروته البالغة 52 مليونًا في عام 1991.

وفي خضم الأزمة، أفادت وسائل الإعلام البديلة وحتى بعض المنافذ القديمة عن الصعوبات المتزايدة التي تواجه السلطات الأوكرانية في تجنيد المزيد من المجندين في الحرب بالوكالة التي يدعمها الناتو ضد روسيا، مع تقارير واسعة النطاق عن قيام ضباط بالإمساك بالرجال من الشوارع، وفرض قيود صارمة على السفر، ومطالبات برشاوى واسعة النطاق من أي شخص يسعى لتجنب إرساله للقتال.

وفي الشهر الماضي، قام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بطرد المسؤولين المسؤولين عن التجنيد الإجباري في كل منطقة في جميع أنحاء البلاد بشكل كبير، حيث اكتسبت تهم الفساد المتعلقة بالتجنيد الاهتمام الدولي.

وقال فيكتور ليتوفكين، العقيد المتقاعد بالجيش الروسي والمحلل العسكري المخضرم إن 'الوضع في أوكرانيا فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري سيء للغاية'.

وأضاف: 'ليس هناك ما يكفي من الناس، لأن ما يقرب من نصف سكان أوكرانيا يعيشون في الخارج في أوروبا'. وفي روسيا.'

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، تم إرسال مئات الآلاف من 'الشباب الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و50 عامًا والذين يمكن أن ينجبوا أطفالًا ويبنوا منازل ويزرعوا الخبز وما إلى ذلك' لمحاربة روسيا في صراع. والتي اعترف حتى الآن بعض الخبراء الأمريكيين بأن أوكرانيا لا تستطيع الفوز بها.