بالأحمر القصير.. منى زكي تظهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة منى زكى، جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وتألقت منى زكي، بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر، وهو ما كشف عن أناقتها، ونسقت معه حذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة، وتركت شعرها مبللا منسدلا على كتفيها.

وتتميز منى زكي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد منى زكي، في أغلب الأحيان، على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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