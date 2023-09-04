الصحة تحذر من بروتوكلات السوشيال ميديا لعلاج متحور كورونا الجديد

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تحذر من فكرة وجود خطة علاجية تأخذ دون إشراف طبي، مشددا على أن البروتوكول الطبي عبارة عن خطة علاجية تشمل نوعية العلاج وطريقة تناوله ووسيلة تناوله.

وأضاف "حسام عبد الغفار"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه لا ينبغي أن يتم تناول أي أدوية، دون تشخيص أو إشراف طبي، منوها بأن 80% من المصابين بالمتحور الجديد لكورونا يتعافون دون تدخل دوائي.

واسترسل: لا يوجد علاج خاص للمتحور الجديد من كورونا، والأدوية التي تمت إجازتها من هيئة الدواء المصرية هي نفس الأدوية التي يتم التعامل بها مع باقي المتحورات، ولكن بشرط التأكد من الإصابة بكورونا، والرجوع إلى طبيب متخصص.

ولفت إلى أن ما يجعل الفيروس مثير للقلق، هو قدرته على زيادة معدلات الوفاة وأجهزة التنفس الصناعي، وحتى هذه اللحظة، لم يثبت أن المتحور الجديد يسبب تلك الأمور.